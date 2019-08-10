В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов

На юге Германии в результате удара молнии пострадали 15 футболистов, которые проводили тренировку в пятницу вечером. Об этом сообщает Die Welt в субботу, 10 августа.

Около 20:30 игроки местной команды тренировались на футбольном поле в Розенфельд-Хайлигенциммерне, что в Вюртемберге, когда рядом с ними внезапно ударила молния, передает Корреспондент.

Травмы получили 15 игроков в возрасте от 19 до 48 лет. Один человек ненадолго потерял сознание.

На спортивную площадку прибыла команда медиков. Футболистов в качестве меры предосторожности госпитализировали в больницы городов Балинген, Альбштадт, Ротвайль и Оберндорф.