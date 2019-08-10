Лошади из села Рышково, которых спасли от забоя, получат убежище

Четыре лошади из села Рышково, которых спасли от забоя, получат убежище. Для Агни, Юкки, Каспера и Уайза строят конюшню из дерева, глины, соломы и камыша. Помощь предложили волонтеры "Корпуса мира".

"Так у нас больше не строят. Обычно делают саманные кирпичи, но мы выбрали более эффективный способ. Так стены будут толще, и лошадям зимой будет тепло", - сказал владелец лошадей Валерий Истрати.

"Я никогда не строил дома, а такие и подавно. Я месил глину, а остальные набрасывали ее на стены. У нас в США нет таких традиций, для нас это в новинку. И это отличная возможность узнать местные традиции".

"Было очень, очень интересно. Я рад, что могу помочь. И работать нам весело".

Выкупили лошадей у фермера, который хотел их забить из-за нехватки денег на содержание. Нынешний владелец говорит, что за год они забыли об агрессии и страхе.

"Их жизнь изменилась. Их больше не бьют, с ними хорошо обращаются. Вот они и стали спокойными и общительными. Если лошади не хватает еды или пространства, она становится нервной и агрессивной", - сказал Валерий Истрати.

Над конюшней хотят построить еще один этаж - с комнатами для волонтеров, которые заботятся о лошадях, и детей, которые на лето приезжают в лагерь верховой езды.

"Здешние работники помогают нам строить перегородки, которые мы тоже покрываем глиной. Но здесь мы используем другую технику, а вместо соломы - озерный камыш", - сказал Валерий Истрати.

Завершить стройку намерены в сентябре. Обошлась она в шесть тысяч долларов, собранных с пожертвований.