Жителей Молдовы ожидает самая жаркая неделя за все лето - до 36 градусов тепла

Жаркая погода сохранится в Молдове и на следующей неделе. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности до 14 августа.

В ближайшие дни температура воздуха будет самой высокой за все лето. Так, с 11 по 14 августа на обширных территориях максимальная температура воздуха достигнет 33-36 градусов по Цельсию, и только 16 августа температура воздуха будет ниже 30 градусов.

До 15 августа на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность. В этих условиях Гидрометслужба просит «экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы».

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, призывает население соблюдать правила пожарной безопасности. Пожарные обратились к гражданам с просьбой не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний, даже незначительных, обращаться в Службу 112. В случае если вы стали свидетелем подобной чрезвычайной ситуации в лесу или на прилегающих территориях, агентство «Moldsilva» просит сообщать об этом по номеру телефона горячей линии 022 211 311.

Жарка погода представляет угрозу здоровью хронических больных, особенно пациентов с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей. Врачи рекомендуют не выходить на открытое солнце, одеваться в легкую одежду светлых тонов из натуральной ткани, обязательно носить головной убор и пить достаточное количество жидкости.