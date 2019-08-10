О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Жителей Молдовы ожидает самая жаркая неделя за все лето - до 36 градусов тепла
// фото: publika
16:43, 10 Aug 2019
просмотров 202 | комментариев 0

Жаркая погода сохранится в Молдове и на следующей неделе. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" метеоопасности до 14 августа.

В ближайшие дни температура воздуха будет самой высокой за все лето. Так, с 11 по 14 августа на обширных территориях максимальная температура воздуха достигнет 33-36 градусов по Цельсию, и только 16 августа температура воздуха будет ниже 30 градусов.

До 15 августа на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность. В этих условиях Гидрометслужба просит «экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы».

Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, призывает население соблюдать правила пожарной безопасности. Пожарные обратились к гражданам с просьбой не поджигать сухую растительность и бытовые отходы, а в случае возгораний, даже незначительных, обращаться в Службу 112. В случае если вы стали свидетелем подобной чрезвычайной ситуации в лесу или на прилегающих территориях, агентство «Moldsilva» просит сообщать об этом по номеру телефона горячей линии 022 211 311.

Жарка погода представляет угрозу здоровью хронических больных, особенно пациентов с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями, пожилых людей, беременных женщин и детей. Врачи рекомендуют не выходить на открытое солнце, одеваться в легкую одежду светлых тонов из натуральной ткани, обязательно носить головной убор и пить достаточное количество жидкости.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня возможны перемены. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня возможны перемены. Вас может ожидать много неотложной работы дома. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня возможны перемены. Возрастет вероятность отравления. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня возможны перемены. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваши отношения могут зайти в тупик.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...