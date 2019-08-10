В Одессе конфликт из-за кота закончился стрельбой

Полиция расследует два уголовных производства по факту конфликта, который произошел на прошлой неделе во дворе многоэтажки на улице Академика Филатова в Одессе. Оказалось, что конфликт начался из-за кота.

Как сообщили в ГУНП, предварительно установлено, что семья одесситов подошла к своему автомобилю, чтобы ехать по делам. Женщина с грудным ребенком на руках села в машину, а мужчина, увидев на капоте кошку, отогнал ее, пишет Думская.

Этим фактом возмутился местный житель, который стоял неподалеку — он затеял с водителем ссору. Между мужчинами возникла потасовка. После этого глава семейства сел за руль, а его оппонент, несмотря на присутствие маленького ребенка, стал распылять в салон автомобиля газовый баллончик, попав при этом в глаза мужчины.

Водитель вышел из автомобиля и совершил три выстрела из травматического пистолета – в результате он травмировал ребро оппонента. Оба мужчины обратились за медицинской помощью.

«По данному факту начаты два уголовных производства по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины», — рассказал и.о. заместителя начальника Киевского отдела полиции Николай Древов.