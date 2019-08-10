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В знак протеста столичные рестораны, кафе и отели закроются утром 12 августа на полчаса
// фото: из открытых источников
17:36, 10 Aug 2019
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Кишиневские рестораны, кафе и отели закроются в понедельник утром на полчаса. Так представители отрасли HoReCa намерены выразить протест против повышения НДС, уже одобренное правительством.

Сообщил об этом предприниматель Вячеслав Валько. Он написал, что власти не хотят слушать бизнес, и других вариантов у него не остается.

Намерение бастовать подтвердила и глава Ассоциации ресторанов Аннета Засавицки. По ее словам, после повышения налогов многие заведения закроются.

"Это значит, что им нет дела до экономики страны, до целой отрасли. До людей, занятых в этой отрасли. Они не думают о последствиях, о том, что все больше людей уезжают из страны, потому что не могут работать дома".

Рестораторы настаивают на создании рабочей группы, которая пересмотрит одобренный проект. Но глава минфина заявила, что решение принято и переговоров больше не будет.

"У них есть право подавать петиции. Разумеется, когда повышаются налоги, каждый вправе высказать свое мнение и протестовать, если хочет. Но следует помнить, что тогда и представители других отраслей могут выйти на протесты и тоже потребовать 10-процентного освобождения от НДС", - сказала министр финансов Наталья Гаврилица.

В октябре прошлого года ставку НДС для отрасли HoReCa снизили с 20 до 10%. В кабмине признали, что отменяют льготы по требованию Международного валютного фонда.




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