Ассоциация европейского бизнеса просит минфин отменить налогообложение талонов на обеды

Отменить налогообложение талонов на обеды просит минфин Ассоциация европейского бизнеса. В письме, адресованном властям, отмечается, что расходы работодателей из-за этого вырастут минимум на 22 с половиной процента. Так что налогообложение талонов приведет к отказу от них. Также в Ассоциации европейского бизнеса считают, что многие работодатели просто будут делать выплаты на питание в конвертах.

Талоны на обеды до сих пор ежемесячно получали более 55 тысяч работников. Общая стоимость ВСЕХ выданных талонов составила 126 миллионов леев. Закон о их введении приняли в прошлом году по инициативе демократа Андриана Канду.

Теперь минфин намерен обязать работодателей платить государству 18% их стоимости, а работников - 6%, говоря, что эти деньги пойдут на выплату пенсий.

Против ужесточения налоговых мер ранее выступила и Молдо-французская торгово-промышленная палата.