ИП Буюкан оставил Ренато Усатого в списке разыскиваемых преступников

Буюканский инспекторат полиции оставил Ренато Усатого в списке разыскиваемых преступников. Его портрет по-прежнему висел на стенде "Внимание, розыск" с указанием, что ищут его по обвинению в покушении. Усатый прокомментировал это с иронией.

"Как я могу быть в розыске, если уже несколько месяцев нахожусь в Молдове. Думаю, мне стоит поблагодарить сотрудников полиции за рекламу. Если моя фотография до сих пор висит на стенде, я потрачу меньше денег на билборды на будущих выборах", - сказал Усатый.

В пресс-службе Генерального инспектората полиции заявили, что портрет Усатого оставили по ошибке. Вскоре после этого фотографию сняли.

Ренато Усатый покинул страну в октябре 2016, незадолго до того, как его объявили в розыск. Вернулся он в июне, и его задержали на таможне. Но к вечеру того же дня отпустили. Усатый находится под следствием, оставаясь на свободе. Недавно он занял пост советника бельцкого мэра.