В Испании луфарь разорвал сухожилия купавшейся в море женщине

Хищные рыбы стали нападать на купающихся людей у побережья Испании, сообщает El Mundo.

Зафиксировано уже несколько случаев нападений. Последней такой жертвой стала 40-летняя испанка, которая была доставлена в больницу с разрывом сухожилий после полученных травм. Оперативное вмешательство не понадобилось, женщину выписали через два часа, обработав раны и наложив гипс, пишет вести.ru.

Выяснилось, что на купающихся людей нападает рыба луфарь. Это окунеобразная морская рыба, которая может достигать 1,3 метра в длину и весить до 14 килограмм. В поисках мелкой рыбешки вроде анчоусов и хамсы луфарь подплывает близко к берегу, однако ранее никогда не проявлял агрессии к людям. Так как среди жертв луфаря уже есть дети, многие пляжи в Испании закрываются на время отлова хищника.