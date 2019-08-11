Жертвами супертайфуна в Китае стали 28 человек

Число жертв супертайфуна Лекима в Китае увеличилось до 28 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Об этом в сообщает газета Жэньминь жибао.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 16 пропавших без вести.



Отмечается, что по состоянию на 6.30 воскресения (1.30 по Молдова) 28 человек погибли, еще 20 пропали без вести. Сотни полицейских и пожарных ведут поисково-спасательные работы, передает Корреспондент.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья Китая в 1.45 10 августа (9 августа 20.45 по киевскому времени). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду.



Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.