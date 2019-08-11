Жертвами оползня в Мьянме стали более 40 человек

В Мьянме в результате муссонных дождей произошел оползень, что привело к гибели более 40 человек. Как сообщает агентство Xinhua, в общей сложности 27 домов и пять транспортных средств были затоплены потоком грязи и камней из-за оползня.

Пассажиры одного из транспортных средств были спасены, передает Корреспондент. Из-за сильных муссонных дождей были затоплены некоторые поселки. Также школы были временно закрыты в поселке Паунг с утра пятницы. Оползень произошел в пятницу, 9 августа, однако поисковая операция продолжается. Местные спасатели в субботу, 10 августа, обнаружили еще восемь тел.

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