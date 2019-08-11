Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео

В Германии снесли охладительную башню атомной электростанции. Посмотреть на это собрались десятки зевак. На их глазах 80-тиметровое сооружение буквально сложилось вдвое.

АЭС построили в 1986 году. Через два года станцию остановили, так как обнаружились нарушения при строительстве. Вводить ее в эксплуатацию суд окончательно запретил в 98 году, но снос начали только сейчас.