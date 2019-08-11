Названы полезные и вредные свойства кофе

Эксперты выяснили, что употребление кофе способно улучшить настроение, а также оказывает позитивное влияние на работу мозга.

Кроме того, исследования показали, что натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа. Выяснилось, что употребление кофеина перед спортивными тренировками может помочь улучшить результаты за счёт его бодрящего эффекта, пишет news.ru.

Однако есть и негативные последствия. Так, кофе способствует повышению артериального давления и уровня холестерина. Помимо этого, из-за этого напитка могут развиться тревожные состояния, бессонница и мигрени.