Эксперты выяснили, что употребление кофе способно улучшить настроение, а также оказывает позитивное влияние на работу мозга.
Кроме того, исследования показали, что натуральный кофе без сахара способен снизить риск развития болезни Паркинсона, онкологии и диабета второго типа. Выяснилось, что употребление кофеина перед спортивными тренировками может помочь улучшить результаты за счёт его бодрящего эффекта, пишет news.ru.
Однако есть и негативные последствия. Так, кофе способствует повышению артериального давления и уровня холестерина. Помимо этого, из-за этого напитка могут развиться тревожные состояния, бессонница и мигрени.
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ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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ЛЕВ
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
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ВОДОЛЕЙ
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