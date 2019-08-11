Урожай меда в Молдове оказался под угрозой

Чуть более шести тысяч тонн меда собрали в прошлом году в Молдове. Это почти на тысячу меньше, чем в 2017. Специалисты объясняют сокращение объемов урожая массовой гибелью пчел. И виной всему - химикаты, которыми опрыскивают цветущие деревья и сельхозкультуры.

У Евгения Трохина 250 пчелиных семей. Он сумел сохранить их, договорившись с местными аграриями, которые предупреждают его об использовании пестицидов.

"Мы, пчеловоды, часто не знаем, что что-то опрыскивают. Пчелы опыляют растение, а потом умирают или заболевают. Если у нас здесь что-то опрыскивают, нам об этом говорят и я успеваю закрыть пчел", - сказал пчеловод Евгений Трохин.

По словам главы Ассоциации пчеловодов, аграрии должны сообщать об обработке деревьев и сельхозкультур.

"Потери некоторых молдавских пчеловодов составили 60-70%. И все из-за чрезмерного использования химикатов для защиты сельхозкультур. Проблема заключается в том, что пчеловоды и аграрии не общаются между собой, а они должны друг друга о планируемых работах", - сказал председатель Ассоциации пчеловодов Ион Максим.

В прошлом году Евросоюз запретил фермерам использование ряда вредных для пчел пестицидов.

"Сейчас у нас есть препараты и методы лечения, которые можно применять к пчелам, но они очень дорогие. Было бы неплохо, чтобы все это субсидировалось и фермеры больше не использовали вещества, которые могут привести к гибели пчел", - сказал врач Петр Сэкарэ.

В Молдове насчитывается более семи тысяч пчеловодов, у которых около 300 тысяч пчелиных семей.