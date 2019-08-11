Более сотни жалоб на таксистов получило в прошлом году Агентство по защите прав потребителей. В основном пассажиры были недовольны поведением водителей. Некоторые были возмущены тем, что те подвергают их риску, нарушая правила дорожного движения.
32-летняя жительница Кишинева Анастасия Че подала иск в суд на водителя такси, по вине которого попала в аварию. Водитель врезался в столб электропередачи и даже не оказал женщине первую медицинскую помощь.
"Водитель не вызвал скорую, это правда. Скорую вызвал мужчина, который оказался свидетелем. Эти же свидетели оказывали мне первую помощь. Водитель никак в этом не участвовал. Более того, на суде он не признал себя виновным и даже не извинился", - сказала пострадавшая Анастасия Че.
В итоге Анастасии наложили 32 шва, у нее диагностировали множественные травмы и сотрясение мозга. На имя водителя открыли уголовное дело.
"Суд признал его виновным в нарушении правил дорожного движения. Ему присудили штраф 1200 леев и 6 штрафных пунктов. К сожалению это так, однако он не освобождается от возмещения материального ущерба, с таким требованием мы и обратимся к нему", - сказала адвокат Ирина Кушнирева.
Наши журналисты выяснили, что ранее этот таксист был лишен водительских прав и работает он на основании временных. Юристы говорят, что в подобных случаях ответственность за случившееся должна нести и служба такси, где числится водитель. Однако администрация своей вины не признала.
"Он на тот момент не был лишен прав, у него были временные права. По законодательству если у человека есть временные права, это не значит что он лишен их."
В Агентстве по защите прав потребителей говорят, что прежде чем отправится в поездку, пассажирам стоит спрашивать у водителей лицензию. А в случае каких-либо нарушений, сразу же обращаться в соответствующие органы.
"Машина такси не обязательно должна быть с шашечками. Однако в салоне должен быть установлен работающий таксометр. Кроме того, пассажир должен видеть удостоверение таксиста с фотографией, подписью и названием фирмы", - сказала сотрудница Агентства по защите прав потребителей Елена Морариу.
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