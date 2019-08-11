Медики составили список натуральных средств для быстрого похудения

Медики рассказали о продуктах, которые необходимо включить в свой рацион тем, кто желает избавиться от лишних килограммов.

Так, для эффективного похудения и ускорения метаболизма рекомендуется употреблять йогурты, кефир, квашеную капусту, напитки на основе чайного гриба и яблочный уксус, который способствует снижению жировых отложений, пишет news.ru.

Кроме того, в список полезных и эффективных средств диетологи включили экстракт гарцинии камбоджийской.

Проведённое исследование показало, что содержащиеся в йогуртах, квашеных продуктах и чайном грибе пробиотики способствуют повышению устойчивости организма перед инфекциями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также снижают уровень так называемого плохого холестерина и улучшают процесс переваривания пищи, благодаря чему лишние килограммы уходят значительно быстрее.