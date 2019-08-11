Новый памятник архитектуры. Власти намерены включить в государственный реестр пещеру Бекира, как ее называют жители Сорок. Находится она на въезде в город, недалеко от "Свечи благодарности". По словам специалистов, пещере более тысячи лет. Решение о включении ее в реестр принял Национальный совет исторических памятников.
"Эта пещера, сделана человеком. Она очень старая. Она сделана в скале, ей где-то 1200-1300 лет. Здесь был монастырь, а здесь небольшой скит, сделанный монахом, которого, возможно, звали Бекир. Отсюда и сохранилось название в народе", - сказал историк Николай Булат.
Пещера расположена на высоте почти 14 метров, и чтобы в нее попасть, нужно воспользоваться высеченной в скале лестницей. Изнутри пещера представляет собой комнату, с обращенным на север алтарем и маленькой дверью на юге.
"Внутри комната есть небольшой амвон, высеченный в стене, есть кровать, все очень скромно. И иконы, вырезанные в камне", - сказал историк Николай Булат.
По словам гражданского активиста Вадима Штербате, который добивался того, чтобы пещеру внесли в реестр исторических памятников, это спасет ее от разрушения.
"Мы добивались, чтобы ее не только включили в реестр. Это лишь первый шаг. Мы хотим, чтобы ее законсервировали и нанесли на туристические карты, чтобы к ней установили указатели. Доступ должен быть обязательно. С историческими данными", - сказал гражданский активист Вадим Штербате.
По словам местных властей, на восстановление пещеры нужно около миллиона леев.
"Кто-то должен быть ответственным за этот памятник. Но, к сожалению, сейчас о нем никто не заботится. Мы хотим, чтобы он был передан в ведение местных властей. Хотим в будущем привлечь инвестиции, чтобы сделать его привлекательным и для туристов", - сказал мэр города Сороки Виктор Сэу.
Кроме пещеры Бекира, Национальный совет исторических памятников намерен включить в реестр и здание Кишиневского цирка. Его построили в 1981 году.
"Это юридическая и практическая гарантия от государства, что эти объекты не будут уничтожены", - сказал член Национального совета исторических памятников Сергей Чокану.
Последнее слово за правительством и парламентом. Сейчас в реестр государственных памятников включено около 200 объектов.
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