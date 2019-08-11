Майли Сайрус и Лиам Хемсворт расстались спустя семь месяцев после свадьбы

Американская певица Майли Сайрус рассталась со своим супругом, австралийским актером Лиамом Хемсвортом менее чем через год после свадьбы, пишет The Sun со ссылкой на представителей артистки.

«Лиам и Майли договорились расстаться. Постоянно развиваясь, меняясь как партнеры и люди, они решили, что это лучшее, что они могут сделать для себя и для своей карьеры», — рассказал агент Сайрус.

Он отметил, что пара продолжит контактировать и совместно воспитывать домашних животных, передает Известия.

По данным издания, расстались супруги через месяц после выхода скандального интервью Майли, в котором она призналась, что, несмотря на замужество, всё еще «очень привязана к женщинам».

При этом она заявила, что стала женой, которая не будет «стоять у плиты в фартуке», и подтвердила, что не хочет пока иметь детей. Причиной она назвала плохое состояние окружающей среды.