Врач из Молдовы уже шесть лет спасает жизни людей в Африке

Спасает жизни людей в Африке. Семейный врач Лилиана Дамаскин улетела в Эфиопию в качестве волонтера шесть лет назад и осталась там. Она работает в одной из местных больниц. Ежедневно Лилиана принимает по несколько десятков больных. Попасть на прием к врачу, говорит она, для местных жителей - большая удача.

"Если у тебя нет денег, ты идешь в государственную больницу. И простоять в очереди ты можешь день, а можешь и три. И в зависимости от вашего состояния, вы можете этой консультации и не дождаться", - сказала врач Лилиана Дамаскин.

Несколько лет назад Лилиана принимала пациентов с лихорадкой Эболы. Она говорит, что многие из них умерли у нее на руках. Жертвами лихорадки стали и некоторые коллеги Лилианы, но несмотря на риск, она продолжила работу.

"Без вопросов мы надевали костюмы и осматривали пациентов. И даже с костюмами не было гарантии, что доктор не может быть инфицирован тоже. То есть никакой гарантии это не дает", - рассказала Лилиана Дамаскин.

Сама же Лилиана чуть не погибла из-за малярии.

"Уже была лихорадка хорошая, температура 41 градус, я уже себя не контролировала. Меня сразу положили в интенсивную терапию, подключили к аппаратам. Сложно было, конечно. Было боязно, было страшно", - рассказала Лилиана.

В Молдову Лилиана прилетает несколько раз в год. Она отмечает, что на чужой земле ей больше всего не хватает молдавской кухни.

"Если честно, очень не хватает молдавского домашнего вина или нашего молдавского шоколада. Иногда очень хочется съесть мамалыгу с брынзой. Но ведь этого же нету там", - отметила Лилиана.

На родине Лилиана гостит не более двух недель, а потом снова возвращается к своим пациентам в Эфиопии.