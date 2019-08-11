В Риме аварийно сел самолет: обломки повредили несколько авто

В аэропорту Рима сразу после взлета совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Norwegian. Небольшие фрагменты от самолета упали на крыши и автомобили города Фьюмичино, сообщает La Repubblica.

В результате инцидента никто не пострадал, однако обломки разбили окна нескольких автомобилей. Кроме того, незначительно повреждены оказались крыши нескольких домов – обломки попали на 25 автомобилей и 12 домов, передает Корреспондент.

Boeing 787 с 298 пассажирами на борту, который направлялся в Лос-Анджелес, был вынужден вернуться в аэропорт вылета сразу после взлета. У машины возникли проблемы с двигателем, отдельные обломки достигали длины в 5 см.

Аварийная посадка прошла без проблем в присутствии чрезвычайных служб и пожарных. Пассажиры самолета не пострадали, их пересадили на другие рейсы в США.