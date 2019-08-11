ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня не наделайте ошибок на работе. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.

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