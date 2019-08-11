Молдавская спортсменка завоевала серебряную медаль на Босфор Кросс-континентальной гонке

Взяла серебряную медаль на Босфор Кросс-континентальной гонке-2019, которая прошла в Стамбуле. Спортсменка Ольга Гудима переплыла пролив менее чем за час. Всего в состязании участвовали 2400 спортсменов из 90 стран мира.

"Я участвовала второй раз в этом заплыве. Дважды у меня серебро. Дважды пыталась бороться за золото. В этом году я практически зубами выгрызла свое серебро. Я всю дистанцию соревновалась с девушкой, которая плыла рядом со мной, оказалось, что она из Украины. Мы почти 5 километров плыли рука об руку", - сказала Ольга Гудима.

Ольга занимается плаванием более 30-ти лет. Сейчас она работает тренером, у нее около 80 учеников разных возрастов. Самому юному из них всего восемь месяцев.

"Я люблю детей, с ними правда бывает очень непросто. Но как-то ниточки получается подбирать. Плюс от детей исходит такой адреналин и драйв. Я получаю огромное удовольствие от своей работы и я думаю, что я в своей стихии нахожусь", - сказала Ольга.

Чтобы поддерживать себя в форме, Ольга ежедневно тренируется и следит за питанием.

"Моя тренировка обычно - это не больше трех километров. Три километра я проплываю ровно на 45 минут, ни больше ни меньше. Иногда, когда есть компания, мы проплываем 4 километра, четыре двести", - поделилась Ольга.

Останавливаться на достигнутом Ольга не намерена, в будущем она планирует принять участие в соревновании Ironman.