Врачи рассказали, сколько арбуза можно есть в день

Негласный закон гласит: можно есть все, если в меру. Но этом не про арбуз. Это то, без чего лето не могут жить дети, да и взрослые. Но все же надо помнить, что для употребления арбуза есть свои предписания.

Медики говорят, что в умеренном количестве употребление спелых арбузов — практично безвредно. Правда, если вы любите лакомиться этой ягодой каждый день, не рекомендуется есть больше 250–300 граммов. Но есть и категория людей, которым приходится и вовсе отказываться от сочной летней вкуснятины, пишет Вести-UA.

Сложно представить, как летом обойтись без арбузов, но все же внимательно читайте следующую информацию. Вам нельзя есть арбуз, если:

● у вас нарушение оттока мочи;

● мочекаменная болезнь — так как у арбуза сильное мочегонное действие, он может «заставить» не растворившиеся до конца камни тронуться с места;

● колит и понос;

● сахарный диабет первого типа;

● заболевания поджелудочной железы в острой фазе;

● заболевания сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме;

● аденома предстательной железы;

● послеоперационные спаечные процессы.

Чтобы не вызвать проблемы с ЖКТ, не ешьте арбуз до еды или сразу после нее. Лучше — отдельно от всего остального и за 2 часа до или после.