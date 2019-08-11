Исчезающие машины: новая оптическая иллюзия озадачила сеть

В сети появилось видео, при просмотре которого кажется, что машины исчезают с дороги. На соответствующий ролик пользователя Twitter под ником Даниэль Датч (Daniel Dutch) обратило внимание издание Daily Mail.

"Да, эта дорога ведет в никуда", — подписал Датч публикацию. С первого взгляда на видео кажется, что мотоциклы и автомобили сворачивают на перекрестке налево и бесследно исчезают у обрыва моста, пишет Вести-UA.

Оптическая иллюзия озадачила пользователей сети. Некоторые предположили, что на записи аномальные явления Бермудского треугольника, другие же попросили объяснить невероятное исчезновение транспорта. Также пользователи шутили о волшебной школе Хогвартс из романа про Гарри Поттера.

Разгадку объяснили тем, что видео снимали с крыши веранды. "На крыше собралась вода и грязь, и кажется, будто это река. А ограждение напоминает мост", — написал юзер под ником @ab041937.