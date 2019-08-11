В Москве задержали более 150 человек в результате прошедшего накануне протеста

Почти 150 человек задержали в Москве в результате прошедшего накануне протеста. Среди задержанных несовершеннолетние, женщины и люди с ограниченными возможностями.

Многие участники протеста пытались скрыться от полиции в одной из гостиниц в центре города. Но здание обыскали.

Несмотря на многочисленные задержания, манифестанты говорят, что продолжат выходить на улицы.

Люди вышли на протест, требуя допуска к местным выборам оппозиционных кандидатов, которых отказываются регистрировать. По словам организаторов, в манифестации участвовали около 60 тысяч человек, по данным полиции - 20 тысяч. Протесты в Москве продолжаются третьи выходные подряд. На несанкционированном митинге 27 июля задержали более тысячи человек, еще около 80 пострадали.