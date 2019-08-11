В Костештах отметили Международный день молодежи

Они молоды, изобретательны и все еще хотят изменить мир. Более тысячи молодых людей со всей страны собрались накануне в Костештах Яловенского района, чтобы отметить Международный день молодежи. Многие приехавшие работают волонтерами. Пока они обменивались опытом, другие участвовали в интеллектуальных играх.

Организовали на празднике и сбор средств на реализацию различных проектов. Молодые волонтеры продавали приготовленные ими блюда.

"Кусок пиццы - 20 леев, воздушный кекс - 10, алкогольный мохито - 35, безалкогольный - 25, а кофе 15 леев. Лучше всего продавалась пицца, это последний лоток."

Адриана вот уже два с половиной года работает в Молодежном фонде Яловен.

"Волонтерство помогает нам развиваться как личность. Кроме того, мы заводим новых знакомых и друзей."

"Волонтерство поднимает настроение, ты чувствуешь себя счастливее, помогая людям."

Организовали праздник волонтеры из Костешт.

"Сейчас уже собралось более тысячи молодых людей, ждем по меньшей мере еще тысячу."

Международный день молодежи отмечают 12 августа.