Они молоды, изобретательны и все еще хотят изменить мир. Более тысячи молодых людей со всей страны собрались накануне в Костештах Яловенского района, чтобы отметить Международный день молодежи. Многие приехавшие работают волонтерами. Пока они обменивались опытом, другие участвовали в интеллектуальных играх.
Организовали на празднике и сбор средств на реализацию различных проектов. Молодые волонтеры продавали приготовленные ими блюда.
"Кусок пиццы - 20 леев, воздушный кекс - 10, алкогольный мохито - 35, безалкогольный - 25, а кофе 15 леев. Лучше всего продавалась пицца, это последний лоток."
Адриана вот уже два с половиной года работает в Молодежном фонде Яловен.
"Волонтерство помогает нам развиваться как личность. Кроме того, мы заводим новых знакомых и друзей."
"Волонтерство поднимает настроение, ты чувствуешь себя счастливее, помогая людям."
Организовали праздник волонтеры из Костешт.
"Сейчас уже собралось более тысячи молодых людей, ждем по меньшей мере еще тысячу."
Международный день молодежи отмечают 12 августа.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei