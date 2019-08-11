Мария Дилео, владелица ресторана Perkins в Нью-джерси, США, где поорудовал "преступник", разместила в "Фейсбуке" пост, к которому прикрепила странное фото. На нём была изображена записка, две бутылки кетчупа и чек. В письме автор, назвав себя ужасным человеком, рассказывал историю о воровстве.
"Несколько недель назад я забрал со стола одну из ваших бутылок кетчупа, так как по какой-то странной причине подумал, что это будет "рискованно". И это худшее, что я сделал", - написал "преступник".
Он сокрушался о содеянном и отмечал, что после совершённой им кражи вся его жизнь пошла наперекосяк. Начиная с автомобильной аварии, заканчивая в целом "плохой кармой", передате life.
"Через несколько часов после того, как я это совершил, кто-то врезался в мою машину. И с тех пор мои карма, удача и жизнь стали отвратительными", - говорилось в письме.
В конце воришка-неудачник отметил, что решил вернуть две бутылки кетчупа в ресторан, надеясь таким образом хоть немного искупить вину.
"Надеюсь, что возвращение двух бутылок вернёт мне [удачу] и я смогу перестать чувствовать вину. Мне очень жаль, если я доставил вам неудобства, как жизнь потом доставила их мне".
Его слова и поступок очень тронули хозяйку ресторана, пишет CBC. Она сказала, что прощает воришку, отметив, что не считает кражу бутылки преступлением. "Человеку, который вернул это. Вы прощены. Надеюсь, что этот урок пойдёт вам только на пользу", — написала Мария.
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