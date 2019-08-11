Музыканты Moldovan National Youth Orchestra дали концерт в троллейбусе, следующим до аэропорта

Доехали до аэропорта под классическую музыку. Музыканты Moldovan National Youth Orchestra дали концерт в троллейбусе, следующим по 30-маршруту. Длился он 40 минут. Пассажиров приятно удивил сюрприз от музыкантов.

"Это наш стиль - мы всегда стараемся быть ближе к людям. Сегодня мы хотели удивить пассажиров 30 троллейбуса."

Некоторые пассажиры не удержались и пустились в пляс.

"Очень красиво, оно того стоит. Было бы так хотя бы раз в неделю или чаще. Оно того стоит!"

"Очень хорошо, очень. Замечательно. Вот так бы всегда."

Музыканты признались, что играть в троллейбусе были непросто.

"Нам нравится играть, мы замечаем, что и людям нравится то, что мы делаем."

"Здорово, мы играем для людей."

Свое выступление музыканты продолжили и в аэропорту.

"Идея хорошая, учитывая, что такие акции часто проводят в общественных местах в Европе, в подземном транспорте, в торговых центрах."

Таким необычным концертом музыканты решили открыть тур "La La Play", в ходе которого они выступят в 10 населенных пунктах Молдовы. Завершится он 20 августа концертом на пешеходной улице в Кишиневе.