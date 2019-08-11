По словам врача, здоровый человек без усилий ходит быстро и ровно. Если походка отличается от такой нормы, это может свидетельствовать о проблемах с состоянием организма, пишет Известия.

Есть ряд особенностей походки, который говорит о наличии заболеваний.

В первую очередь это ходьба мелкими шагами. Она свидетельствует о проблемах с коленями или развитии болезни Паркинсона. Подпрыгивающая походка указывает на перенапряжение икроножных мышц, а полусогнутые ноги при ходьбе говорят о заболеваниях суставов, например остеоартрите.

Если человек шаркает, это отражает проблемы с позвоночником или ЦНС. Волочение ноги нередко появляется как последствие инсульта.

Также стоит обращать внимание на хромоту от болей в ногах. Это может свидетельствовать об атеросклерозе. Заболевание опасно и характеризуется забитыми артериями и нехваткой кровоснабжения в мышцах.