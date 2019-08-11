Ренато Усатый разместил фото Андрея Нэстасе на панно у инспектората полиции Буюкан

Андрей Нэстасе среди разыскиваемых полицией. Лидер формирования "Наша партия" Ренато Усатый разместил фото министра внутренних дел на информационном панно Буюканского инспектората полиции.

Усатый сделал это, из-за того, что еще вчера на этом же панно висела его фотография. Правоохранители забыли снять ее, пока об этом не написали СМИ. На фотографии, которую лидер "Нашей партии" принес в инспекторат, Нэстасе запечатлен в форме генерала. Сам Усатый заявил в фэйсбуке, что она больше идет главе МВД, чем та, в которой он пришел на заседание правительства.

Андрей Нэстасе пока не прокомментировал выходку лидера "Нашей партии". Напомним, молдавские власти объявили Ренато Усатого в розыск в 2016 году. Его обвинили в организации покушения на российского банкира Германа Горбунцова. Вернулся он в июне, и его задержали на таможне. Но к вечеру того же дня отпустили. Усатый находится под следствием, оставаясь на свободе. Недавно он занял пост советника бельцкого мэра.