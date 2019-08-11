В Германии планируют запретить использование пластиковых пакетов

В Министерстве окружающей среды и ядерной безопасности Германии работают над законодательной базой для запрета использования пластиковых пакетов.

Как сообщает DW, об этом заявила глава ведомства Свенья Шульце в интервью изданию Bild am Sonntag. "Мое министерство сейчас работает над законодательным регулированием запрета пластиковых пакетов", - сказала Шульце.

По ее словам, есть добровольное соглашение с предприятиями от 2016 года об уменьшении использования пластиковых пакетов, передает УНИАН.

"Теперь мы можем закрепить этот успех запретом", - отметила министр. Согласно условиям добровольного соглашения, немецкие супермаркеты взимают с клиентов дополнительные средства за пластиковые пакеты.

Теперь министерство планирует добиться еще одного соглашения, предусматривающего сокращение использования пластиковых упаковок, в частности для фруктов и овощей.

