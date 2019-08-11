В Одессе не советуют купаться на пяти пляжах

На 5 пляжах в Одессе морская вода не соответствует нормам. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского областного лабораторного центра Министерства здоровья Украины.

Пробы брали 6 августа. По их результатам, морская вода на 16, 13, 10 станциях Большого Фонтана, на пляжах «Аркадия» и «Отрада» не соответствует санитарно-микробиологическим и гигиеническим нормам, передает pushkinska.net.

Напомним, после грозы, которая прошла в Одессе 3-4 августа, в мэрии просили воздержаться от купания. В акваторию пляжей попало большое количество поверхностных вод.