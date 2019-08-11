Желтый код: как жители Молдовы спасаются от зноя

Спасаются от зноя кто как может. До 15 августа по всей стране действует желтый код метеоопасности в связи с жарой. В некоторых районах столбики термометров поднялись до отметки 36. Многие граждане охлаждаются мороженым и холодной питьевой водой. Продавцы говорят, что в эти дни от покупателей практически нет отбоя.

"Фрукты или шоколад, что выберет клиент. А это натуральная база для мороженного - сливки, молоко и ваниль. Все варится и получается натуральная база для мороженого. Оно сто процентов натуральное, мы готовим его тут, все видно."

А некоторые жители столицы воспользовались выходными и решили провести душный день на пляже.

"Приятно воспользоваться последними теплыми деньками. Вода как будто бы чистая, но я предпочитаю в воду не заходить. Благо есть "дождики" здесь".

"Стало жарче, в этом году намного жарче, чем в предыдущие года".

Между тем, врачи говорят, что хуже всего жару переносят дети и пожилые люди, а также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"Самый лучший совет - не выходить на улицу с 11 до 16 часов дня, в самый солнцепек. А если вам все же нужно куда-то пойти, не забудьте взять с собой бутылку воды комнатной температуры. Нужно также употреблять больше фруктов и овощей", - сказала врач Луминица Сувейкэ.

Самый жаркий день в этот году был второе июля, тогда температура воздуха в тени достигла 44-ех градусов.