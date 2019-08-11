Спасаются от зноя кто как может. До 15 августа по всей стране действует желтый код метеоопасности в связи с жарой. В некоторых районах столбики термометров поднялись до отметки 36. Многие граждане охлаждаются мороженым и холодной питьевой водой. Продавцы говорят, что в эти дни от покупателей практически нет отбоя.
"Фрукты или шоколад, что выберет клиент. А это натуральная база для мороженного - сливки, молоко и ваниль. Все варится и получается натуральная база для мороженого. Оно сто процентов натуральное, мы готовим его тут, все видно."
А некоторые жители столицы воспользовались выходными и решили провести душный день на пляже.
"Приятно воспользоваться последними теплыми деньками. Вода как будто бы чистая, но я предпочитаю в воду не заходить. Благо есть "дождики" здесь".
"Стало жарче, в этом году намного жарче, чем в предыдущие года".
Между тем, врачи говорят, что хуже всего жару переносят дети и пожилые люди, а также пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Самый лучший совет - не выходить на улицу с 11 до 16 часов дня, в самый солнцепек. А если вам все же нужно куда-то пойти, не забудьте взять с собой бутылку воды комнатной температуры. Нужно также употреблять больше фруктов и овощей", - сказала врач Луминица Сувейкэ.
Самый жаркий день в этот году был второе июля, тогда температура воздуха в тени достигла 44-ех градусов.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вероятна новая романтическая связь.
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