12 августа гороскоп обещает день крайностей – он может оказаться как сверхпродуктивный, так и не очень. Все будет зависеть от того, сумеете ли вы выйти из состояния дремотного покоя. Если хотя бы в какой-то области вам удастся преодолеть лень и инерцию, энергии хватит с лихвой, чтобы перевернуть горы. Если же нет – день пройдет не лучше и не хуже, чем обычно. В любом случае, в этот день прислушайтесь к своей интуиции и своим снам – это поможет вам в нужную минуту.
В течение дня возможны новые знакомства и получение нового опыта в любых сферах жизни – даже там, где вы этого совсем не ожидаете, пишет УНИАН.
Овен
Никакие непредвиденные обстоятельства не смогут сбить Овна с ритма. Возможно, какие-то незапланированные события на время отвлекут его, но это не помешает Овну 12 августа сорганизоваться и все-таки довести свои дела до конца. Поэтому, в целом день обещает пройти продуктивно, особенно если Овен не будет раздражаться на досадные препятствия.
Телец
День у Тельца в целом обещает пройти спокойно и позитивно. Однако, в течение дня возможны неожиданные повороты. Не исключено, что какая-то встреча 12 августа резко изменит все ваши планы. Однако все эти события будут иметь кратковременный характер. Скорее это будет похоже на бурный, но скоротечный, грибной дождь в погожий летний день, вслед за которым снова выглянет солнце.
Близнецы
В жизнь Близнецов ворвется свежая струя! Возможно, это будет некое новое, непривычное чувство. Или, возможно, случайный взгляд на знакомые вещи заставит Близнецов увидеть в них неожиданный смысл. Смотрите, как бы вам не потерять голову! Последствия этих увлечений Близнецов еще долго могут расходиться по их судьбе, словно круги по воде.
Рак
Звезды гороскопа будут благосклонны к Раку! День обещает складываться достаточно позитивно и без особенных потрясений. Будет время и отдохнуть, и делами заняться. В течение дня Рака вполне могут ожидать приятные неожиданности. Ну а от неприятных поворотов Рака убережет его внутренняя осмотрительность и интуиция, которая 12 августа будет обостренной.
Лев
С самого утра в душе у Льва начнет потихоньку сжиматься некая невидимая пружина. Ни окружающие, ни сам Лев могут этого даже не замечать, а когда заметят, будет уже поздно. Ведь если эта пружина сорвется, мало не будет никому! День же будет достаточно наполнен событиями, которые могут спровоцировать у Льва вспышку внезапного гнева. Со стороны это будет похоже на то будто кто-то решил поиграть со спичками рядом с бочкой бензина.
Девы
День у Девы обещает складываться довольно удачно. С самого утра звезды гороскопа будут настраивать вас на позитивный лад, наполняя спокойной, уверенной силой. Впрочем, расслабляться 12 августа не следует: в течение дня судьба может не раз предоставить Деве прекрасные шансы для того, чтобы взять верх над своими соперниками или конкурентами. Упустив же эти шансы, Дева еще долго будет жалеть об этом.
Весы
Весам будет очень полезен полноценный отдых в кругу самых близких людей. Скорее всего, свободное время им захочется провести дома, однако в течение дня планы Весов могут неоднократно меняться. Хотя сами Весы 12 августа и не настроены проявлять инициативу, но с удовольствием примут предложение погулять или сходить в гости к друзьям. Главное, чтобы это предложение исходило от человека, с которым Весам по-настоящему комфортно.
Скорпион
Скорпиону захочется наконец-то отдохнуть и расслабиться, вот только получится это вряд ли. Вероятнее всего, только Скорпион поудобнее устроится в каком-нибудь уютном местечке с желанием ничего не делать в ближайшие часы, как обстоятельства заставят его резко изменить свои планы. Или просто какая-то идея неожиданно придет ему в голову, напомнив о поговорке: «Охота пуще неволи».
Стрелец
Стрельца могут ожидать разнообразные сюрпризы! В его сердце может вспыхнуть неожиданная и бурная страсть, которая вряд ли ограничится простым романом. Даже если этот роман не будет долгим, он все равно оставит в душе ощутимый след. Чувства могут нахлынуть на Стрельца настолько внезапно, что он совершенно не успеет к ним подготовиться. А могут и не нахлынуть – здесь уж кому как повезет.
Козерог
Козерога лучше не провоцировать! Даже несмотря на его кажущуюся покладистость и безмятежность. Не то что окружающим, но даже самому Козерогу завтра может показаться, что он – само спокойствие и миролюбие, однако тем неожиданней будет внезапный приступ раздражения. Одним словом, не дразните Козерога – так всем будет лучше!
Водолей
Самый эффективный путь для Водолея – это не противиться обстоятельствам и спокойно плыть по течению. 12 августа бессмысленно спорить с судьбой и тем более пытаться действовать по строгому плану. Планы строить, конечно же, можно, но при этом Водолеям следует быть готовым к тому, что в течение дня они могут неоднократно меняться. Доверьтесь своей интуиции – она подскажет, как лучше действовать в неожиданных ситуациях.
Рыбы
Творческий порыв может нахлынуть на Рыб совершенно неожиданно, буквально на ровном месте. Без предупреждения, как цунами. Эта волна накроет Рыб с головой, унесет в непонятные дали, заставит забыть про все текущие дела и планы. Но в конце концов, глядишь, и оставит после себя на берегу какую-то бесценную жемчужину.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вероятна новая романтическая связь.
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