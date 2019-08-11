Самый большой глиняный кувшин был представлен на гончарной ярмарке в селе Ходжинешты Каларашского района. По словам мастера и организатора Василия Гончара, кувшин готов почти на 80%. Его вместимость составит почти три тонны.
"На этот раз горлышко смотрит вниз. Нам осталось закончить еще полметра. Когда он высохнет, будет в высоту почти два с половиной метра", - сказал народный мастер Василий Гончар.
Помогал мастеру в работе его сын Василикэ. В 2017 году у мальчика диагностировали рак, но он сумел победить болезнь.
"Я каждый день помогаю отцу. Подаю ему, все что нужно, глину и другие необходимые материалы."
В ярмарке приняли участие десятки мастеров и гончаров со всей страны. Адриан Онуцэ приехал из Хынчешт вместе с сыном.
"У меня тут горшочек для приготовления еды - голубцов и картофеля. Он прошел обжиг при тысяче градусов. Есть здесь и рисунок. Он символизирует воду, небо и землю. стоимость варьируется от 200 до 250 леев", - сказал гончар Адриан Онуцэ.
"Я изготавливаю сувениры, чашки, делаю подковы на счастье. У молдаван уже вошло в традицию иметь дома такую подкову."
Можно было найти на ярмарке и изделия из дерева, а также ковры и традиционные молдавские ии.
"Я привез держатели для винных бутылок и декоративные панели, тоже из дерева."
"У меня тут много всего, половики, полотенца, скатерти, пододеяльники, рубашки, ии и другие вещи."
Посетители отметили широкий выбор представленных изделий. Многие прикупили себе товары домой.
"Мы взяли два горшочка и шесть тарелок. И другие вещи. Постоянно, когда приезжаем, что-то покупаем. Все очень красиво, спасибо организаторам."
"В обычной посуде такие ароматные блюда не сделаешь. Особенно, голубцы, которые мы очень любим."
Гончарная ярмарка в Ходжинештах прошла в девятый раз.
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