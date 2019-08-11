На гончарной ярмарке в селе Ходжинешты представили самый большой глиняный кувшин

Самый большой глиняный кувшин был представлен на гончарной ярмарке в селе Ходжинешты Каларашского района. По словам мастера и организатора Василия Гончара, кувшин готов почти на 80%. Его вместимость составит почти три тонны.

"На этот раз горлышко смотрит вниз. Нам осталось закончить еще полметра. Когда он высохнет, будет в высоту почти два с половиной метра", - сказал народный мастер Василий Гончар.

Помогал мастеру в работе его сын Василикэ. В 2017 году у мальчика диагностировали рак, но он сумел победить болезнь.

"Я каждый день помогаю отцу. Подаю ему, все что нужно, глину и другие необходимые материалы."

В ярмарке приняли участие десятки мастеров и гончаров со всей страны. Адриан Онуцэ приехал из Хынчешт вместе с сыном.

"У меня тут горшочек для приготовления еды - голубцов и картофеля. Он прошел обжиг при тысяче градусов. Есть здесь и рисунок. Он символизирует воду, небо и землю. стоимость варьируется от 200 до 250 леев", - сказал гончар Адриан Онуцэ.

"Я изготавливаю сувениры, чашки, делаю подковы на счастье. У молдаван уже вошло в традицию иметь дома такую подкову."

Можно было найти на ярмарке и изделия из дерева, а также ковры и традиционные молдавские ии.

"Я привез держатели для винных бутылок и декоративные панели, тоже из дерева."

"У меня тут много всего, половики, полотенца, скатерти, пододеяльники, рубашки, ии и другие вещи."

Посетители отметили широкий выбор представленных изделий. Многие прикупили себе товары домой.

"Мы взяли два горшочка и шесть тарелок. И другие вещи. Постоянно, когда приезжаем, что-то покупаем. Все очень красиво, спасибо организаторам."

"В обычной посуде такие ароматные блюда не сделаешь. Особенно, голубцы, которые мы очень любим."

Гончарная ярмарка в Ходжинештах прошла в девятый раз.