Как заработать на глобальном потеплении: канадские моряки стали "охотниками на айсберги"

На севере Канады в результате глобального потепления возник новый бизнес – местные рыбаки начали вылавливать в море айсберги и продавать ледниковую воду производителям бутилированной воды, алкоголя и косметики.

Как сообщает «Новое время», каждый день с мая по июль 60-летний капитан Эдвард Кин и трое членов его команды выходят в океан на рыболовецком судне в поисках необычного «улова». В этот период в прибрежных водах острова Ньюфаундленд дрейфуют несколько сотен айсбергов, которые откололись от ледников Гренландии и Арктики. Именно их и вылавливают моряки, передает УНИАН.

«Через несколько недель они растают и вернутся в природу, а значит, мы не вредим окружающей среде. Просто находим применение самой чистой воде, какую только можно добыть», – указывает Кин.

Профессор технических наук Мемориального университета Ньюфаундленда Стивен Бруно отмечает, что лед, из которого состоят айсберги, сформировался более 10 тыс. лет назад и содержит крайне мало загрязняющих веществ. По словам ученого, ледниковая вода чиста и не подвержена влиянию современной цивилизации.

Отмечается, что в удачный сезон ловцы айсбергов добывают до 800 тонн льда, который растапливают и продают по доллару за литр производителям бутилированной воды, пива, водки и косметики.



С помощью сетей и шестов канадцы вылавливают из воды небольшие льдины. Крупные айсберги дробят на части. Капитан несколько раз стреляет в глыбу из винтовки в надежде, что она расколется. Если расколоть ее удалось, осколки ледника весом в одну-две тонны поднимают на борт краном. Особо крупные глыбы моряки обходят стороной, ведь столкновение с ними может погубить судно.

Отмечается, что ловля айсбергов пришла на смену привычному для жителей Ньюфаундленда рыболовному промыслу. Еще в 1990 годах чрезмерный вылов привел к тому, что в Северной Атлантике резко сократились популяции рыбы, крабов и креветок. В то же время, глобальное потепление ускорило таяние льдов Гренландии и Арктики, приумножив число дрейфующих айсбергов.

Айсберги помогли и развитию туризма в регионе – люди со всего мира едут на Север Канады, чтобы посмотреть на древние ледники. В прошлом году Ньюфаундленд посетили 500 тысяч туристов, пополнив местную экономику на $430 млн.



