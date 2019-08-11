На севере Канады в результате глобального потепления возник новый бизнес – местные рыбаки начали вылавливать в море айсберги и продавать ледниковую воду производителям бутилированной воды, алкоголя и косметики.
Как сообщает «Новое время», каждый день с мая по июль 60-летний капитан Эдвард Кин и трое членов его команды выходят в океан на рыболовецком судне в поисках необычного «улова». В этот период в прибрежных водах острова Ньюфаундленд дрейфуют несколько сотен айсбергов, которые откололись от ледников Гренландии и Арктики. Именно их и вылавливают моряки, передает УНИАН.
«Через несколько недель они растают и вернутся в природу, а значит, мы не вредим окружающей среде. Просто находим применение самой чистой воде, какую только можно добыть», – указывает Кин.
Профессор технических наук Мемориального университета Ньюфаундленда Стивен Бруно отмечает, что лед, из которого состоят айсберги, сформировался более 10 тыс. лет назад и содержит крайне мало загрязняющих веществ. По словам ученого, ледниковая вода чиста и не подвержена влиянию современной цивилизации.
Отмечается, что в удачный сезон ловцы айсбергов добывают до 800 тонн льда, который растапливают и продают по доллару за литр производителям бутилированной воды, пива, водки и косметики.
С помощью сетей и шестов канадцы вылавливают из воды небольшие льдины. Крупные айсберги дробят на части. Капитан несколько раз стреляет в глыбу из винтовки в надежде, что она расколется. Если расколоть ее удалось, осколки ледника весом в одну-две тонны поднимают на борт краном. Особо крупные глыбы моряки обходят стороной, ведь столкновение с ними может погубить судно.
Отмечается, что ловля айсбергов пришла на смену привычному для жителей Ньюфаундленда рыболовному промыслу. Еще в 1990 годах чрезмерный вылов привел к тому, что в Северной Атлантике резко сократились популяции рыбы, крабов и креветок. В то же время, глобальное потепление ускорило таяние льдов Гренландии и Арктики, приумножив число дрейфующих айсбергов.
Айсберги помогли и развитию туризма в регионе – люди со всего мира едут на Север Канады, чтобы посмотреть на древние ледники. В прошлом году Ньюфаундленд посетили 500 тысяч туристов, пополнив местную экономику на $430 млн.
Комментарии
- Гороскоп на 12 августа: астрологи рассказали, каким знакам зодиака больше всего повезет
- Врач рассказал о диагностике болезней по походке
- Вор вернул украденный кетчуп с запиской о том, как его жестоко настигла карма
- Исчезающие машины: новая оптическая иллюзия озадачила сеть
- Врачи рассказали, сколько арбуза можно есть в день
- Выход фильма "Охота" отменили в связи с инцидентами со стрельбой в США
- Медики составили список натуральных средств для быстрого похудения
- Названы полезные и вредные свойства кофе
- Взрыв башни немецкой АЭС попал на видео
- Авиакомпания отдает билеты даром людям с определенной фамилией
- В Молдове выдался богатый урожай сахарной свеклы
- Как заработать на глобальном потеплении: канадские моряки стали "охотниками на айсберги"
- На гончарной ярмарке в селе Ходжинешты представили самый большой глиняный кувшин
- Гороскоп на 12 августа: астрологи рассказали, каким знакам зодиака больше всего повезет
- Желтый код: как жители Молдовы спасаются от зноя
- Авиакомпания отдает билеты даром людям с определенной фамилией
- Врачи рассказали, сколько арбуза можно есть в день
- Врач из Молдовы уже шесть лет спасает жизни людей в Африке
- Названы полезные и вредные свойства кофе
- Урожай меда в Молдове оказался под угрозой
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Мечты должны соответствовать реальности. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei