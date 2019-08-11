В Молдове выдался богатый урожай сахарной свеклы

Урожай сахарной свеклы в этом году выдался богатым. И это несмотря на то, что площадь посевов по сравнению с прошлым годом сократилась почти на 20%.

Владимир Новак из села села Извоаре Флорештского района засеял сахарной свеклой почти 230 гектаров. В прошлом году его посевы пострадали из-за плесени.

"Если брать этот год, то есть поврежденная свекла, но ее меньше, чем в прошлом. Поражены около 5-6 процентов. Надеемся собрать около 35 тонн с гектара", - сказал сельхозпроизводитель Владимир Новак.

Фермер говорит, что в этом году из-за жары сбор урожая начнется раньше обычного срока.

Между тем, в Министерстве сельского хозяйства отмечают, что объем производства сахара будет достаточным, чтобы покрыть нужды населения. Поэтому импортировать его не будут.

"По прогнозам министерства, должны собрать 650 тысяч тонн свеклы. Произведём около 45 тысяч тонн сахара, что обеспечит внутренний рынок", - сказал глава управления Минсельхоза Василий Шарбан.

В этом году общая площадь посевов сахарной свеклы составляет 16 тысяч гектаров.