В Кишиневе 29 человек отравились на свадьбе

29 человек были госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ после празднования свадьбы в одном из столичных ресторанов.

Свадьба, на которую были приглашены 70 человек, состоялась в минувшую субботу, 10 августа.

По словам временно исполняющего обязанности директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Эллы Малай, предполагается, что источником отравления стали кондитерские изделия.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напоминаем, не все продукты питания безопасны к употреблению в жаркую погоду. Прежде всего эксперты советуют обращать внимания на условия хранения продуктов, а от некоторых — и вовсе лучше отказаться. Уже через полтора часа нахождения на солнце или при температуре свыше 25 градусов готовые блюда становятся опасными для человеческого здоровья, в них начинают активно размножаться патогенные микробы.