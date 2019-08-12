29 человек были госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ после празднования свадьбы в одном из столичных ресторанов.
Свадьба, на которую были приглашены 70 человек, состоялась в минувшую субботу, 10 августа.
По словам временно исполняющего обязанности директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Эллы Малай, предполагается, что источником отравления стали кондитерские изделия.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напоминаем, не все продукты питания безопасны к употреблению в жаркую погоду. Прежде всего эксперты советуют обращать внимания на условия хранения продуктов, а от некоторых — и вовсе лучше отказаться. Уже через полтора часа нахождения на солнце или при температуре свыше 25 градусов готовые блюда становятся опасными для человеческого здоровья, в них начинают активно размножаться патогенные микробы.
Комментарии
- BMW столкнулся с ВАЗом у Пересечино: один человек погиб
- Жительница столицы подала в суд на водителя такси, по вине которого попала в аварию
- ИП Буюкан оставил Ренато Усатого в списке разыскиваемых преступников
- В Кишиневе водитель рейсового микроавтобуса заменил обычные номерные знаки на желтые. ВИДЕО
- Авария на Ботанике с участием машины автошколы
- Жителю Сорок грозит три года тюрьмы за мошенничество в социальных сетях
- Машину из свадебного кортежа угнал 19-летний гость
- В Единцах 25-летнего мужчину убил его ровесник
- На Буюканах припаркованный автомобиль без водителя сбил пенсионерку
- 9-летний мальчик утонул в Днестре
- В Мексике напали на бильярдную: восемь погибших
- Сын Алена Делона рассказал о состоянии здоровья отца после инсульта
- Комнатные растения, которые благоприятно действуют на нервную систему
- В Украине объявлен высший уровень пожароопасности
- Настоящее пекло: в Молдове сегодня ожидается до +36 градусов
- Ренато Усатый разместил фото Андрея Нэстасе на панно у инспектората полиции Буюкан
- Врачи рассказали, сколько арбуза можно есть в день
- Врач из Молдовы уже шесть лет спасает жизни людей в Африке
- В Telegram появились новые функции
- Гороскоп на 12 августа: астрологи рассказали, каким знакам зодиака больше всего повезет
- Депутат ППДП Октавиан Цыку: "Игорь Додон - политической труп"
- Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента
- Подросток выхватил у матери ребенка и бросил с десятого этажа
- Ренато Усатый разместил фото Андрея Нэстасе на панно у инспектората полиции Буюкан
- Новые обвинения в адрес президента
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei