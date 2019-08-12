В Молдове сегодня переменная облачность. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. В силе остается желтый код метеоопасности в связи с жарой.
В Бричанах и Сороках прогнозируют 31 градус, в Бельцах на градус выше. В Оргееве плюс 33, в Тирасполе - 34, в Леове воздух прогреется до 35-ти градусов. В Комрате и Кагуле 36 выше ноля.
В столице ночью ожидается 20 градусов, днем термометры покажут плюс 34. В ближайшее время погода существенно не изменится. Ночью синоптики прогнозируют до 21-ого градуса, днем до плюс 35.
Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.
В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.
Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
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