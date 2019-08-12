Настоящее пекло: в Молдове сегодня ожидается до +36 градусов

В Молдове сегодня переменная облачность. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. В силе остается желтый код метеоопасности в связи с жарой.

В Бричанах и Сороках прогнозируют 31 градус, в Бельцах на градус выше. В Оргееве плюс 33, в Тирасполе - 34, в Леове воздух прогреется до 35-ти градусов. В Комрате и Кагуле 36 выше ноля.

В столице ночью ожидается 20 градусов, днем термометры покажут плюс 34. В ближайшее время погода существенно не изменится. Ночью синоптики прогнозируют до 21-ого градуса, днем до плюс 35.

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание.