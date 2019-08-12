Комнатные растения, которые благоприятно действуют на нервную систему

Домашние растения не только радуют глаз, они могут и оздоровлять. Специалисты рассказали о тех растениях, которые благоприятно действуют на нервную систему, расслабляют, улучшают сон.

В частности, таким домашним растением-доктором может стать каланхоэ. Его присутствие в комнате очищает воздух, насыщает его кислородом. Таким образом каланхоэ помогает расслабиться и делает сон более качественным, сообщает Medikforum.

Также помогает сделать сон крепче комнатная герань. У владельцев герани уменьшаются эпизоды головной боли, становятся крепче нервы, нормализуется давление.

Чтобы снять тревожность и нервное напряжение, специалисты советуют найти в комнате место для лаванды. В свою очередь, эффект спа можно ощутить, если начать ухаживать за таким растением, как мирт. Его аромат действует успокаивающим образом, помогает при усталости и повышенном беспокойстве.

Очень полезно выращивать дома розу. Аромат ее эфирных масел обладают успокоительным действием, улучшает сон и кровообращение головного мозга. Растение пеперомия улучшает защиту от депрессий. Розмарин рекомендуется беременным женщинам – благодаря этому растению и его аромату быстрее проходят беспокойство и страх, уменьшается токсикоз, сон становится более крепким и спокойным.

Не стоит пренебрегать и простым алоэ – это растение очищает воздух, обогащает его кислородом в ночное время суток, что улучшает качество сна.