В Мексике напали на бильярдную: восемь погибших

Восемь человек стали жертвами вооруженного нападения на бильярдную в городе Ирапуато в штате Гуанахуато в Мексике, трое получили ранения. Об этом сообщила газета La Jornada.

По данным издания, два человека умерли по дороге в больницу, еще двое скончались уже в медицинском учреждении. В числе пострадавших оказались двое несовершеннолетних, передает Корреспондент.

Сведений о возможных мотивах атаки обнародовано не было, задержать нападавших по горячим следам не удалось.