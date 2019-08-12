Исследование: Молдаване и украинцы вступают в брак в более раннем возрасте, нежели европейцы

Молдаване и украинцы вступают в брак в более раннем возрасте, нежели европейцы. Если в странах Евросоюза мужчины и женщины обзаводятся семьей после 33-ех лет, то в наших государствах - в 26-28 лет.

В 2014 году в Молдове женщины выходили замуж примерно в 24 года, а мужчины женились - в 27 лет. Однако в прошлом году, средний возраст женщин, вступающих в брак был - 26 лет, а мужчин - 28.

Почти в таком же возрасте обзаводятся семьей и наши соседи - граждане Украины. Что же касается румынов, то они больше сосредоточены на карьере, поэтому вступают в брак в более зрелом возрасте - женщины в 29 лет, а мужчины почти в 33 года.

Вопрос карьеры заботит и жителей большинства европейских стран. В частности в Норвегии, Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Италии мужчины и женщины обзаводятся семьей уже после 33-ех лет.

Между тем, согласно статистике, в прошлом году в Молдове было заключено почти 20 с половиной тысяч браков, это примерно на пять тысяч меньше, чем в 2014.

И если число бракосочетаний сокращается, то число разводов растет. Так, в 2018 году развелись 10700 супругов, это почти на полторы тысячи больше, чем в 2017.