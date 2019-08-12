Распродали украденное по символическим ценам: Полиция задержала подозреваемых в совершении кражи из частного дома

Полиция арестовала несколько человек по подозрению в совершении кражи. Подозреваемые проникли в частный дом, откуда похитили ценные вещи на сумму 14150 леев.

Задержанные признали свою вину, сообщив, что вошли в дом, взломав замок. Некоторые из украденных ценностей были проданы по символическим ценам.

Подозреваемым грозит штраф в размере от 32500 до 67500 леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемый общественных работ или тюремное заключение сроком до 4 лет.