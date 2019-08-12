Ученые признали Оззи Осборна генетическим мутантом

Американские ученые, изучившие ДНК рок-музыканта Оззи Осборна, обнаружили генетическую мутацию, которая позволила ему пережить многолетнее увлечение алкоголем и наркотиками. Об этом сообщила газета The New York Post.

По словам ученого Билли Салливана из медицинской школы при Университете Индианы, обнаруженная у 70-летнего певца мутация повышает защитные силы организма и делает его невосприимчивым к различным стимулирующим веществам, передает Корреспондент.

Как отмечает издание, сейчас издательство National Geographic готовит к печати книгу с результатами исследования влияния мутаций ДНК на поведение и здоровье человека.

В ней будет в том числе описан пример генных изменений, найденных у Осборна, который никогда не скрывал, что злоупотреблял наркотиками и алкоголем на протяжении большей части своей жизни.