Сезонные циклоны обрушились на Китай, Вьетнам, Индию и Пакистан и вызвали стихийные бедствия, в которых, по состоянию на понедельник, 12 августа, погибло несколько сотен людей.
Так, количество жертв тайфуна Лекими, что накрыл Китай, возросло до 44 человека, сообщает CGTN.
На востоке провинции Шаньдун зафиксировано пять смертей из-за тайфуна. Семь человек пропали без вести после схода оползня в прибрежных районах. Еще девять человек пропали без вести на востоке китайской провинции Чжецзян, сообщают местные власти. На данный момент в регионе ведутся спасательные работы, передает Корреспондент.
На юге Индии свыше 170 человек погибли за последнюю неделю в результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака, сообщает India Today.
Больше всего из-за непогоды пострадал штат Керала – здесь за последние четыре дня погибли не менее 72 человек, свыше 160 тысяч были эвакуированы. Только за последние сутки в этом регионе были зарегистрированы свыше 30 смертельных случаев.
В общей сложности из затронутых наводнениями районов в этих трех штатах были эвакуированы уже несколько сотен тысяч человек. Между тем, как информирует Метеорологический департамент Индии, грозовые ливни в этих регионах не прекратятся еще как минимум несколько дней.
В Пакистане по меньшей мере 161 человек погиб в результате сильных сезонных дождей, муссонов. Об этом сообщает Радио Свобода. Обильные ливни начались еще в июле, 12 августа на побережье, где находится двадцатимиллионный город Карачи, также ожидаются осадки.
Погибшими только в Карачи являются почти два десятка человек.
Представитель армии страны заявил, что военные и гражданские специалисты откачивают воду из затопленных улиц мегаполиса.
На южные и центральные районы Вьетнама обрушился тайфун Випа, который вызвал наводнения. Число погибших уже достигло 24 человек. Об этом заявили местные власти в понедельник, сообщает Al Jazeera.
На юге почти 3,9 тыс. домов и более 22 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур были затоплены, главным образом в провинции Лам Донг. Наводнения также повредили более 30 км национальных дорог, включая дорогу, ведущую в туристический город Далат.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
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