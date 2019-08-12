Число отравившихся на свадьбе в столичном ресторане выросло до 42

Число отравившихся на свадьбе в столичном ресторане растет. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в настоящий момент за медицинской помощью обратились 42 человека в возрасте от 17 до 58 лет.

Ранее сообщалось о 29 госпитализированных.

По данным ANSA, в Муниципальную детскую клиническую инфекционную больницу поступил один человек, 24 пациента были госпитализированы в Клиническую инфекционную больницу имени Тома Чорбэ, 12 человек были доставлены в районную больницу Чимишлии, еще 5 человек получили медицинскую помощь на дому.

Отмечается, что все пациенты поступили в больницы с симптомами пищевого отравления: высокая температура, боли в животе, тошнота, рвота, диарея.

Свадьба, на которую были приглашены 74 человека, состоялась в минувшую субботу, 10 августа.