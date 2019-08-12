Партия "Шор" предлагает отказаться от депутатской неприкосновенности

Фракция партии "Шор" предлагают отказаться от депутатской неприкосновенности и настоятельно призывают всех депутатов поддержать эту инициативу. Соответствующий законопроект представила 12 августа на брифинге для прессы глава фракции "Шор" Марина Таубер.

"Данный проект был разработан нами и в ответ на множественные спекуляции, которые распространялись в наш адрес. Дынный проект подтверждение того, что депутаты Партии "ШОР" не боятся никаких расследований, ни в чем не виноваты и не собираются прятаться за иммунитет" , - заявила на брифинге Марина Таубер.

Так как инициатива партии требует изменения Конституции, для ее регистрации необходимы подписи 1/3 депутатов.

Согласно действующему законодательству страны, чтобы внести в Конституцию какие-либо изменения, парламенту необходимо минимум 68 голосов.