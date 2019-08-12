Прокуратура отказалась открывать уголовное дело против священника Геннадия Валуцэ

Не увидели состава преступления в действиях диакона. Прокуратура Новоаненского района отказалась открывать уголовное дело против служителя церкви Геннадия Валуцэ, который привязал собаку к бамперу машины и проволок ее так несколько километров.

Решение прокуратуры, где сказано, что действия диакона нельзя квалифицировать как правонарушение, Валуцэ опубликовал в Facebook. Эту информацию подтвердил для нашего телеканала и прокурор Виорел Гэинэ.

Напомним, этот инцидент вызвал широкий резонанс в обществе. Ранее Молдавская митрополия отстранила диакона от богослужений, расценив его действия как провокационные и порочащие имя церкви.