Эфиопия почти выполнила план «Зеленое наследие», согласно которому правительство должно посадить 4 млрд деревьев в 2019 году.
«В этом году мы посадили уже 3,5 млрд саженцев, так что скоро цель будет достигнута», — сообщил дипломат. По его словам, в программе участвуют все жители страны, включая премьер-министра, пишет Известия.
Инициатива «Зеленое наследие» — это национальная экологическая кампания в Эфиопии, направленная на повышение осведомленности населения о стремительном ухудшении состояния окружающей среды в Эфиопии. Она призывает общество переходить на «зеленый» образ жизни.
В конце июля жители страны высадили 353,6 млн саженцев деревьев в течение 12 часов. Если независимая проверка подтвердит количество, это может стать новым мировым рекордом.
Комментарии
- В Румынии водитель, ведущий прямую трансляцию в Facebook, сбил насмерть женщину и ребенка. ВИДЕО
- В Мексике напали на бильярдную: восемь погибших
- В Украине объявлен высший уровень пожароопасности
- В детском саду США погибли пять детей
- В Одессе не советуют купаться на пяти пляжах
- В Германии планируют запретить использование пластиковых пакетов
- В Москве задержали более 150 человек в результате прошедшего накануне протеста
- У берегов Турции произошло землетрясение
- В Риме аварийно сел самолет: обломки повредили несколько авто
- В Румынии более 20 тысяч человек протестовали против правительства
- Врачи объяснили, кому нельзя есть суши
- В Эфиопии почти выполнили план по посадке 4 млрд деревьев
- Финансовый успех и море романтики: названы 4 знака Зодиака, которым повезет осенью 2019
- Прокуратура отказалась открывать уголовное дело против священника Геннадия Валуцэ
- Супруги отравились опасным ядом во время чистки коралла в аквариуме
- Ренато Усатый разместил фото Андрея Нэстасе на панно у инспектората полиции Буюкан
- Врачи рассказали, сколько арбуза можно есть в день
- Гороскоп на 12 августа: астрологи рассказали, каким знакам зодиака больше всего повезет
- В Молдове выдался богатый урожай сахарной свеклы
- В Одессе не советуют купаться на пяти пляжах
- Депутат ППДП Октавиан Цыку: "Игорь Додон - политической труп"
- Генпрокуратура рассмотрит запрос о привлечении к уголовной ответственности президента
- Ренато Усатый разместил фото Андрея Нэстасе на панно у инспектората полиции Буюкан
- Новые обвинения в адрес президента
- Apple начала предупреждать владельцев iPhone о рисках неавторизованной замены батарей
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День вряд ли будет богат событиями. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День вряд ли будет богат событиями. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День вряд ли будет богат событиями. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Вероятна новая романтическая связь.
|Banca Nationala a Moldovei