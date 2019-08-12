Врачи объяснили, кому нельзя есть суши

Суши — одно из самых популярных блюд в ресторанах. Многие люди заказывают их, или даже готовят дома, но многие даже и не задумываются о том, что далеко не всем можно их есть. Мы расскажем о том, кому лучше суши не употреблять.

Во-первых, врачи рекомендуют не злоупотреблять соевым соусом. В 1-2 столовых ложках соевого соуса содержится 1-1,5 граммов соли. Ежедневная норма хлорида натрия 4-8 граммов, пишет podrobnosti.ua.

Однако, некоторым людям исследователи настоятельно рекомендуют отказаться от суши. Так, к этой категории относятся беременные женщины и дети.

В рыбе может присутствовать ртуть. Ее концентрация для взрослого человека безопасна, а вот для женщин в положении и для детей — нет.