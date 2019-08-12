В фильме Однажды в Голливуде нашли киноляп

В фильме Квентина Тарантино Однажды в Голливуде нашли киноляп. На руке героя Брэда Питта были замечены часы на толстом кожаном ремешке, которые оказались более современными - их датировали 1970-ми годами. Об этом пишет The Independent.

При этом действие самого фильма разворачивается в 1969 году, до момента их выпуска, пишет Корреспондент.

В частности, по словам экспертов WornandWound, в фильме фигурирует модель часов Citizen8118 Bullhead.

Лента Однажды в Голливуде - девятый фильм режиссера Квентина Тарантино. Главные роли в нем исполняют Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Также снялись в нем Марго Робби, Аль Пачино, Тим Рот и другие.